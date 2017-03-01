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Ось такий дешевий цирк, - Шабунін прокоментував обурення Луценка щодо "зливу" справи Іванющенка

00:21, сьогодні 523 Читать новость на русском
Шабунін звинуватив Луценка у брехні
Шабунін звинуватив Луценка у брехні / Новое Время

Верховний Суд України правомірно закрив кримінальні провадження щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів", бізнесмена Юрія Іванющенка через бездіяльність прокуратури.

Про це у Facebook написав глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Генпрокурор Юрій Луценко бреше, перекидаючи відповідальність за злив справи Іванющенка на Верховний Суд (ВСУ)... Насправді цю справу суд ще в минулому році закрив, тому що ГПУ так "намагалася" розслідувати, що жодної слідчої дії за рік не провела. Зараз ВСУ тільки по праву послав ГПУ, адже і визначення... взагалі не може бути оскаржене. Ось такий дешевий цирк,
– заявив він.

За словами Шабуніна, мовиться про кримінальне провадження щодо незаконного збагачення на 72 мільйони франків у Швейцарії.

"Іванющенку висунули підозру (виключно через наші і партнерів публічні стусани), пропустили терміни на розслідування (нічого, звичайно, не розслідуючи) і суд зобов'язав прокурора припинити провадження щодо Іванющенка", – наголосив він.

Глава Центру протидії корупції зазначив, що справу Іванющенка закрили ще в минулому році, а ГПУ оскаржила це закриття, яке в принципі не підлягає оскарженню.

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Луценко послався на рішення суду від 16 лютого, опубліковане 22 лютого (тиждень від нього цю інформацію, мабуть, приховували), якраз під час/напередодні перегляду санкцій ЄС. Тепер Луценко наполегливо спихає вину на ВСУ, який і так доживає свої останні дні,
– пояснив він.

Шабунін додав, що нардепа Олега Недаву, який є людиною Іванющенка, який публічно захищав свого патрона, з фракції БПП так і не виключили.

"Скажіть мені, Петре Порошенко, хто ваш друг і я скажу, хто ви", – підсумував він.

Нагадаємо, Юрій Луценко заявив, що Верховний Суд України без сповіщення прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи щодо екс-нардепа Юрія Іванющенка, відомого під псевдо Юра Єнакієвський.

Теги: Політика Україна Віталій Шабунін Юрій Луценко Верховний суд України ГПУ
Джерело: 24 Канал
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