Папа Франциск висловив співчуття через смерть Любомира Гузара

Папа Римський Франциск написав телеграму співчуття на ім’я глави УГКЦ Святослава Шевчука у зв'язку зі смертю Блаженнійшого Любомира Гузара.

У телеграмі Папа зазначив, що як тільки отримав звістку про смерть Бліженнійшого Любомира, одразу помолився за нього.

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"Отримавши звістку про відхід кардинала Любомира Гузара, вислуженого Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, підношу палкі молитви до Бога, аби дарував вічний упокій цьому ревному пастиреві. Духовно єднаюся з вірними єпархіальної спільноти, в якій він звершував своє пастирське служіння, дбайливо причиняючись до відродження Української Греко-Католицької Церкви", – йдеться у повідомленні "Радіо Ватикану".

Папа Франциск згадав про стійку вірність Любомира Христові та його плідну апостольську діяльність для згуртування вірних греко-католиків.

Висловлюючи свої співчуття родичам усопшого кардинала, духовенству та всім, хто облагодіяний його єпископським служінням, від щирого серця уділяю сповнене відради Апостольське благословення, як знак віри і християнської надії у Воскреслому Господі,

– йдеться у телеграмі Папи Римського.

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Нагадаємо, ввечері 31 травня помер колишній глава УГКЦ, Блаженнійший Любомир Гузар. Попрощатись із ним у Львові можна буде 2 та 3 червня, а 4 червні – у Києві. Похорон відбудеться 5 червня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.