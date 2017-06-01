18:52
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 17:00: Виплати
Випуск новин
17:50, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Папа Франциск висловив співчуття через смерть Любомира Гузара

18:05, сьогодні 178 Читать новость на русском
Папа Франциск висловив співчуття у зв'язку зі смертю Любомира Гузара
Папа Франциск висловив співчуття у зв'язку зі смертю Любомира Гузара / Getty images

Папа Римський Франциск написав телеграму співчуття на ім’я глави УГКЦ Святослава Шевчука у зв'язку зі смертю Блаженнійшого Любомира Гузара.

У телеграмі Папа зазначив, що як тільки отримав звістку про смерть Бліженнійшого Любомира, одразу помолився за нього.

Читайте також: Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар

"Отримавши звістку про відхід кардинала Любомира Гузара, вислуженого Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, підношу палкі молитви до Бога, аби дарував вічний упокій цьому ревному пастиреві. Духовно єднаюся з вірними єпархіальної спільноти, в якій він звершував своє пастирське служіння, дбайливо причиняючись до відродження Української Греко-Католицької Церкви", – йдеться у повідомленні "Радіо Ватикану".

Папа Франциск згадав про стійку вірність Любомира Христові та його плідну апостольську діяльність для згуртування вірних греко-католиків.

Висловлюючи свої співчуття родичам усопшого кардинала, духовенству та всім, хто облагодіяний його єпископським служінням, від щирого серця уділяю сповнене відради Апостольське благословення, як знак віри і християнської надії у Воскреслому Господі,
– йдеться у телеграмі Папи Римського.

Читайте також: З'явилася повна програма прощання з Любомиром Гузаром у Львові та Києві

Нагадаємо, ввечері 31 травня помер колишній глава УГКЦ, Блаженнійший Любомир Гузар. Попрощатись із ним у Львові можна буде 2 та 3 червня, а 4 червні – у Києві. Похорон відбудеться 5 червня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Теги: Україна Любомир Гузар УГКЦ Святослав Шевчук Папа Римський Франциск
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Разница между российскими имперцами и либералами
сьогодні, 18:00 Разница между российскими имперцами и либералами
Павло Казарін 144
Защищать детей все сложнее. И ряды защитников тают
сьогодні, 17:07 Защищать детей все сложнее. И ряды защитников тают
Блог Соцмережі 789
Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах
сьогодні, 15:05 Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах
Блог Медіа 1770
Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка
сьогодні, 14:10 Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка
4701
Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
сьогодні, 12:02 Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
Блог Соцмережі 862
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Нардепи провладних партій очолили мітинг проти блокади
 6 березня , 19:44
Бойовики продовжують гатити з мінометів на Світлодарській дузі
 19 грудня 2016 , 16:15
Поліція відкрила перші кримінальні провадження після сутичок у Львівській облраді
 сьогодні , 17:41
Зброя, боєприпаси й бідон конопель: поліція зібрала "врожай" в Чернігові
сьогодні , 17:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук