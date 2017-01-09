Папа Римський теж боїться кібератак: з’явились фото

Намагаючись вберегтись від зовнішнього втручання в особистий простір, на ґаджет Папи Риського Франциска нанесли наклейку на фронтальну камеру.

Так, зазвичай, роблять, для безпеки, щоб можливі хакери не змогли дистанційно керувати камерою і робити фотографії і відео Франциска без його відома, пише MediaSapiens.

На фото, які з'явилися в соцмережі помітно, що для цього понтифік використав спеціальну наклейку з гербом Ватикану. Знімок був зроблений ще рік тому і був опублікований в одній з ватиканських газет. Першим на нього звернув увагу фахівець в галузі кібербезпеки Коллін Андерсон (Collin Anderson).

Sticker on the front-facing camera of the iPad.

Pope Francis' opsec: ? pic.twitter.com/pgBab65lJP — Collin Anderson (@CDA) 4 січня 2017 р.

До слова, весь світ зараз побоюється кібератак зі сторони Росії, які можуть вплинути на політичне становище як в окремих країнах, так і світі загалом. Одними з перших про втручання у вибори заявили у США, згодом у ОБСЄ. Тепер такі побоювання є у Франції та Німеччині.



Слід зазначити, що розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу. Окрім того, в причетності до кібератак звинувачують і ряд російських пропагандистських ЗМІ.