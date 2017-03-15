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Парасюк оприлюднив відео сутички на блокпості у Слов'янську (18+)

07:30, сьогодні 3535 Читать новость на русском
Володимир Парасюк
Володимир Парасюк / Фото із соцмереж

Позафракційний нардеп Володимир Парасюк оприлюнив відео сутички з правоохоронцями на блокпості біля Слов'янська.

Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно момент штовханини між озброєними правоохоронцями та командою нардепа.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!!!

Парасюк зазначив, що сімох його побратимів забрали у Слов'янський райвідділ поліції, сестру побили, а в батька забрали зареєстровану зброю і через застосування сльозогінного газу його госпіталізували.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості у Слов’янську стались сутичики між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.

Читайте також: У Парасюка розповіли свою версію сутички з силовиками

Теги: Україна Володимир Парасюк Сутички АТО Поліція
Джерело: 24 Канал
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