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Парубій заявив, що криза в Україні починається у Верховній Раді

18:10, сьогодні 1208 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій / Getty Images

Голова Верховної Ради Андрій Парубій стверджує, що війна має на меті зсередини дестабілізувати ситуацію в Україні.

Як йдеться на офіційному веб-порталі ВР, таку заяву він зробив під час зустрічі з працівниками апарату.

Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми – парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті, де наші хлопці захищають мир і спокій нашої країни,
– зазначив Парубій.

Спікер парламенту також наголосив, що "війна має на меті зсередини дестабілізувати ситуацію в нашій країні".

Є сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті. І цього року ми відчували атаки на український парламент,
– додав голова ВР.

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Теги: Україна Верховна Рада Політика Андрій Парубій війна
Джерело: 24 Канал
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