Пацієнтів Мукачівського психоневрологічного інтернату тримають у моторошних умовах

У Мукачівському психоневрологічному інтернаті пацієнтів тримають в підвалі за непослух і надають неналежне лікування.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Так, моніторингова група з'ясувала, що людей з психічними розладами відправляли у підвал з металевою решіткою на дверях, там виявили 4 людини.

Як розповіли підопічні, це звичайна практика в інтернаті, коли за неналежну поведінку або за непослух їх відправляють в підвал.

Крім того, пацієнтам заборонили перебувати у власних кімнатах або лягати на ліжку вдень, тому люди просто сидять або ходять по коридорах.

Моніторингова група також з'ясувала, що в підсобному господарстві постійно проживають і працюють четверо підопічних інтернату, а до сільськогосподарських робіт залучаються навіть недієздатні особи, яким не рекомендується трудотерапія.

Деякі з пацієнтів приймають одні і ті ж ліки по 10-13 років без зміни дозування.

Особливе занепокоєння викликає проблема, коли при наявності лікаря в закладі протягом багатьох років підопічним не змінюють і не коригують схеми лікування з урахуванням стану здоров'я. Деякі з них приймають одні і ті ж нейролептики по 10-13 років без зміни дозування,

– йдеться у повідомленні.

За результатами візиту будуть підготовлені акти, які направлять до Генеральної прокуратури України, Міністерства соціальної політики України та Закарпатської облдержадміністрації.