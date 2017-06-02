Персони "нон грата": Чорногорія заборонила в'їзд майже 150 громадянам Росії та України

Чорногорія вирішила заборонити в'їзд на свою територію 149 особам, які причетні до анексії Криму та війни на Донбасі.

Список осіб, яким заборонено в'їзд на територію країни, сформований на основі санкційного списку ЄС, пише чорногорське видання B92.

Таким чином Чорногорія обмежує "в'їзд і розпорядження майном і активами осіб, які несуть відповідальність за активну підтримку політики, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

У список увійшли 149 осіб, серед яких громадяни Росіх та України.

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Зокрема, у санкційному списку Чорногорії є віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, президент Чечні Рамзан Кадиров, російський олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генерального секретаря політичної партії "Єдина Росія" Сергій Железняк.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія заборонила в'їзд на територію федерації прем'єр-міністру Чорногорії та всім депутатам, які голосували за протокол про вступ Чорногорії до НАТО.



5 червня Чорногорія стане повноцінним членом Північноатлантичного Альянсу.