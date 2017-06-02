08:44
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів
Випуск новин
00:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Персони "нон грата": Чорногорія заборонила в'їзд майже 150 громадянам Росії та України

08:27, сьогодні 108 Читать новость на русском
Російського віце-прем'єра Рогозіна більше не чекають в Чорногорії
Російського віце-прем'єра Рогозіна більше не чекають в Чорногорії / Getty images

Чорногорія вирішила заборонити в'їзд на свою територію 149 особам, які причетні до анексії Криму та війни на Донбасі.

Список осіб, яким заборонено в'їзд на територію країни, сформований на основі санкційного списку ЄС, пише чорногорське видання B92.

Таким чином Чорногорія обмежує "в'їзд і розпорядження майном і активами осіб, які несуть відповідальність за активну підтримку політики, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

У список увійшли 149 осіб, серед яких громадяни Росіх та України.

Читайте також: За крок до вступу в НАТО у Чорногорії зізнались про втручання Росії

Зокрема, у санкційному списку Чорногорії є віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, президент Чечні Рамзан Кадиров, російський олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генерального секретаря політичної партії "Єдина Росія" Сергій Железняк.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія заборонила в'їзд на територію федерації прем'єр-міністру Чорногорії та всім депутатам, які голосували за протокол про вступ Чорногорії до НАТО.

5 червня Чорногорія стане повноцінним членом Північноатлантичного Альянсу.

Теги: Політика Чорногорія Санкції Новини Росії Україна – Росія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сейчас
сьогодні, 08:01 Сейчас "Нафтогаз" – самая успешная история постмайданной власти
Карл Волох 216
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 3151
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 724
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
1 червня, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 1783
Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
1 червня, 20:00 Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
Євгенія Мазур 1281
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Влада "бариг" представила чергового "баригу" на посаду голови Одеської ОДА, – Саакашвілі
 12 січня , 16:10 15
Втрати серед українських воїнів зросли: в штабі повідомили деталі
 4 лютого , 13:16 3
Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
 28 лютого , 18:02
У Луценка знають, чому Інтерпол відмовляється шукати втікачів режиму Януковича
 3 травня , 22:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук