Петиція до Порошенка з вимогою розблокувати "ВКонтакте" вже зібрала більше 20 тисяч підписів

Петиція на сайті електронних петицій до Президента України Петра Порошенка щодо відміни блокування російської соціальної мережі “ВКонтакте” набрала 20 тисяч 448 підписів.

"Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів. Дане рішення адміністрації президента несе ряд негативних наслідків", – йдеться в тексті петиції.

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Петиція була зареєстрована 16 травня. До кінця збору підписів залишилося 86 днів. Щоб її розглянув Президент петиція має зібрати 25 тисяч, тобто ще лишилося – менше 5 тисяч підписів.

Зазначимо, для розгляду Президентом петиції, вона має набрати 25 тис підписів.

Петиція до Петра Порошенка про скасування заборони російських інтернет-ресурсів

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки. Майже одразу на сайті електронних петицій до Президента України інтернет-користувачі з'явилася маса петиції з вимогами скасувати заборону російських інтернет-ресурсів.



Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список.



З 22 травня один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету компанія "Воля" розпочав процес блокування для своїх клієнтів "ВКонтакте" та інших російськіх ресурсів. Остаточно заблокувати доступ до цих сайтів пообіцяли до 1 червня.