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Телеканал новин 24 "Піаніст-екстреміст" відвідав з концертом Авдіївку
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"Піаніст-екстреміст" відвідав з концертом Авдіївку

20:26, сьогодні 30 Читать новость на русском
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Відомий всьому світу "Піано-екстреміст" дістався і до Авдіївки.

Його виступ перед шеренгою "Беркуту" на Грушевського пам’ятають усі. А тепер композиції здебільшого про війну: "екстреміст" об’їздив майже всю лінію фронту.

Неподалік від тієї самої сумнозвісної "промки".Поки Богдан готує інструмент для виступу, хлопці розповідають про те, як бойовики дотримуються режиму тиші, який оголосили 2 дні тому. В день, коли оголосили перемир’я, бойовики все одно стріляли по їхніх позиціях і одного з бійців таки поранило.

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Перед тим, як нарешті заграти, Богдан розповідає про кожну композицію, яку виконуватиме. Починає з мелодії, присвяченої першому в його житті обстрілу під час боїв у Пісках. Хлопці уважно слухають музику про те, із чим вони зіштовхуються чи не щодня. Коли піаніст закінчує – з вдячністю аплодують.

Концерт триває не надто довго. Бо донбаський мороз таки дає про себе знати. Але солдати вмовляють піаніста зіграти "Щедрика". Спочатку грати "Щедрика" Богдан відмовляється. Мовляв, не надто добре знає ноти. Але потім погоджується.

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А піаніст тепер планує потрапити в іншу гарячу точку, де ще не був. Богдан розповів, що на фронті для нього справжнє життя і святкувати тут набагато приємніше. А ще хоче почути, як він каже, справжній салют, а не звуки китайських феєрверків.

Теги: Україна АТО Музика
Джерело: 24 Канал
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