Під час діалогу Трамп з Путіном говоритимуть про Україну, – Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що тема "українського питання" буде у порядку денному діалогу Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Уніан".

"Що стосується української проблематики, то, безумовно, з великою часткою впевненості можна припустити, що це буде частиною порядку денного російсько-американського діалогу", – підкреслив прес-секретар Путіна.

Пєсков додав, що напрямок цього діалогу залежатиме від адміністрації нового президента США.

В якому руслі розвиватиметься дискусія та обмін думками, зараз ми сказати не можемо. Багато в чому це буде залежати від позиції, яку займе нова адміністрація у Вашингтоні,

– наголосив він.

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