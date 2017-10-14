Під звуки кулеметів і гвинтівок відкрили пам'ятник Петлюрі у Вінниці

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14 жовтня у центрі Вінниці було відкрито пам'ятник голові Директорії Української Народної Республіки Симону Петлюрі.
Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", монумент було створено у повний зріст.
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За інформацією ресурсу, скульптуру очільника УНР встановили поруч з будівлею, що за часів республіки була його канцелярією.
Відео реконструкції історичного бою під час відриття пам'ятника Петлюрі у Вінниці
Створив бронзовий пам’ятник вінницький скульптор Володимир Оврах та його сини.
Зауважимо, що у майбутньому він має стати частиною Музею Тимчасової Столиці – історичного комплексу, де презентуватиметься життя міста у часи 1917-1921 років.
До слова, під час відкриття пам’ятника Петлюрі було відтворено події 100-річної давності, коли місто переходило від "білих" до "червоних", яких своєю чергою на якийсь час вибили петлюрівці, пише ТСН.
Відео реконструкції історичного бою під час відриття пам'ятника Петлюрі у Вінниці
Зазначається, що реконструкцію влаштували на площі – гатили з кулеметів і гвинтівок, звичайно ж, сліпими набоями.