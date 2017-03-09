Підозріле задимлення у Києві – синоптик назвала причину

Підозрілий смог, який із вчорашнього вечора окутав Київ, це наслідок відсутності вітру у столиці. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона пояснила, що у такій ситуації вихлопні аги від автомобілів та інші продукти теплової життєдіяльності міста не розвіюються, тому й утворився густий туман.

При цьому Діденко наголосила, що такий смог може бути небезпечним, тож без необхідності на вулицю краще не виходити та вікон не відчиняти.

"Міський смог – дуже неприємне явище. Не лише за запахом неприємне, а й з певними наслідками. Бо якщо в людини є проблеми з диханням чи бронхо-легеневі недуги, то можуть бути загострення", – наголосила синоптик.

Вона також додала, що схожа ситуація відбувається майже по усій Правобережній Україні – у більшості міст.

Нагадаємо. Ввечері 8 березня киян знову налякав густий смог. У КМДА запевнили, причина задимлення – відсутність вітру.