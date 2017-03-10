Підозру від ГПУ отримав екс-директор одного з держпідприємств України

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому директору держпідприємства "Укртрансхімаміак" Віктору Бондику.

Про це у своєму Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 рр. він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку", – пояснив глава ГПУ.

Зазначається, що завдані "Укртрансхімаміаку" збитки попередньо складають 2,3 мільйона доларів.

Банківські рахунки Бондика у Швейцарії вже встигли арештувати.

Зазначимо, що за повідомленнями ЗМІ, Бондик є племінником екс-президента України Віктора Януковича.

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