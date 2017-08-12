Підсумковий випуск новин за 22:00: "Смерть Сталіна". Метеоритний дощ

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 22:00 – у мережі з'явився трейлер комедії "Смерть Сталіна". Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем – метеоритним дощем.

Також у випуску: Російський суд на 8 років посадив за ґрати 19-річного українця Артура Панова. Дональд Трамп і Кім Чен Ин готуються штовхнути світ до ядерної війни. Володимир Путін хоче розмістити ракетні комплекси протиповітряної оборони на кордоні Білорусі з Україною.

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