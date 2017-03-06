Північна Корея потривожила Японію запуском потужних ракет

Одразу чотири балістичні ракети запустила Північна Корея в бік Японського моря.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє ВВС.

За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море у виключній економічній зоні Японії.

У Південної Кореї зазначили, що всі ракети були запущені з полігону в провінції Тончхан неподалік від китайського кордону і впали в море.

Офіційний представник міністерства оборони Південної Кореї сказав, що це цілком могли бути і міжконтинентальні ракети.

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