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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Північна Корея потривожила Японію запуском потужних ракет

06:11, сьогодні 13 Читать новость на русском
Північна Корея брязкає зброєю
Північна Корея брязкає зброєю / Getty Images

Одразу чотири балістичні ракети запустила Північна Корея в бік Японського моря.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє ВВС.

За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море у виключній економічній зоні Японії.

У Південної Кореї зазначили, що всі ракети були запущені з полігону в провінції Тончхан неподалік від китайського кордону і впали в море.

Офіційний представник міністерства оборони Південної Кореї сказав, що це цілком могли бути і міжконтинентальні ракети.

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Теги: Південна Корея КНДР Японія
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