Поголів'я свиней в Україні досягло історичного мінімуму через чуму

Причиною ситуації стало стрімке поширення африканської чуми свиней.

Поголів'я свиней в Україні 1 лютого 2017 року досягло свого історичного мінімуму, відставши на 0,5% від попереднього мінімального показника, встановленого у лютому 2005 року. Про це пише Аналітичний департамент Української аграрної конфедерації.

На тлі загальної негативної динаміки серед поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні, саме свинарство за останній рік постраждало найбільше.

Так, кількість тварин на початок лютого цього року поступається аналогічному показнику станом на 1 лютого 2016 на 10,5%.

Читайте також: У Харкові оголосили карантин через спалах небезпечної хвороби

Основною причиною такої ситуації стало стрімке поширення африканської чуми свиней (АЧС). У 2016 році зареєстровано 91 спалах захворювання, що в 2,3 раза перевищує кількість спалахів у 2015 році (40 випадків). На даний момент карантинні заходи діють у 39 пунктах з АЧС у 16 областях України.

Попри це, у чотирьох областях України (Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській) вдалося зберегти позитивну динаміку поголів'я.