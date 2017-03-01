Політолог назвав больову точку, у яку потрапили блокадники

Організатори блокади з окупованими територіями потрапили у больову точку і "оголили" низку важливих проблем.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук, повідомляє Гордон.

З самого початку війна велася таким чином, щоб мінімізувати будь-які збитки для великого олігархічного бізнесу. І в першу чергу для бізнесу Ахметова…І ця ситуація цілком всіх влаштовувала, поки проблему не торкнулася блокада. Йдеться про конфлікт національних інтересів з інтересами великого бізнесу. Причому держава виступає на стороні саме бізнесу,

– наголосив Олещук.

За словами політолога, бойові дії на Донбасі не несуть серйозних проблем ключовим гравцям на зразок Ахметова, тому війна може тривати ще 10-20 років.

Також він зазначив, що через блокаду Росія змушена буде збільшувати фінансування окупованих територій Донбасу.

По суті, організатори блокади повністю оголили цю проблему. Сама реакція як українських, так і російських властей, показала, що не все там чисто. Для тієї ж РФ в блокаді немає нічого хорошого, адже вона підриває економічні основи так званих "республік". Ми ж розуміємо, що якщо в "ДНР" та "ЛНР" настане економічний колапс, то всі місцеві жителі стануть тягарем для Москви,

– роз’яснив він.

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