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Поліція вилучила небезпечну зброю в центрі Києві

17:50, сьогодні 309 Читать новость на русском
Правоохоронці затримали двох підозрілих зловмисників
Правоохоронці затримали двох підозрілих зловмисників / ГУ НП

Під час заходів ушанування річниці розстрілів Євромайдану правоохоронці затримали двох підозрілих осіб.

За інформацією прес-служби поліції Києва, на Хрещатику біля фільтраційного пункту поліцейські для перевірки зупинили 28-річного уродженця Закарпаття.

Під час поверхневого огляду у молодика виявили предмет, схожий на багнет-ніж. Щоправда, чоловік не зміг чітко пояснити, з якою метою переносив небезпечний предмет.

Київ, протести, зброя

Крім того, на цій же вулиці співробітники поліції запримітили жителя Одеської області 1998 року народження, в якого вилучили мисливський ніж.

Київ, протести, зброя

Відомості про події належним чином зареєстровано.

Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зараз працівники поліції проводять бесіди зі зловмисниками.

Читайте також: Поліція запобігла теракту в центрі Києва

Теги: Україна Зброя Київ Поліція Кримінал
Джерело: 24 Канал
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