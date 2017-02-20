Поліція вилучила небезпечну зброю в центрі Києві

Під час заходів ушанування річниці розстрілів Євромайдану правоохоронці затримали двох підозрілих осіб.

За інформацією прес-служби поліції Києва, на Хрещатику біля фільтраційного пункту поліцейські для перевірки зупинили 28-річного уродженця Закарпаття.

Під час поверхневого огляду у молодика виявили предмет, схожий на багнет-ніж. Щоправда, чоловік не зміг чітко пояснити, з якою метою переносив небезпечний предмет.

Крім того, на цій же вулиці співробітники поліції запримітили жителя Одеської області 1998 року народження, в якого вилучили мисливський ніж.

Відомості про події належним чином зареєстровано.

Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зараз працівники поліції проводять бесіди зі зловмисниками.

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