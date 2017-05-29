12:19
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 11:00: Зв'язки Росії з ІДІЛ. В Одесі зірвали концерт української співачки
Випуск новин
11:44, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Поліція затримала ще одного спільника терориста з Манчестера

10:43, сьогодні 82 Читать новость на русском
Обшуки після теракту у Манчестері
Обшуки після теракту у Манчестері / Getty Images

У Манчестері затриманий 15-й підозрюваний в організації теракту.

25-річного чоловіка арештували в неділю, 28 травня. Перед цим правоохоронці обшукали його домівку в одному з районів Манчестера.

В понеділок, 29 травня, запланований допит усіх підозрюваних.

Читайте також: Британську розвідку тричі попереджали про манчестерського смертника

В той же час поліція продовжує розшук спільників терориста Салмана Абеді. Серед затриманих є його батько і брат.

Нагадуємо, 22 травня внаслідок вибуху на "Манчестер Арені" загинули двадцять дві людини. Ще понад сотня отримали травми. Смертник підірвав себе в натовпі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Теги: Великобританія Тероризм Теракт у Манчестері
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 196
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
сьогодні, 10:03 Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
Олена Булан 880
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 3269
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 9863
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
28 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
3606
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Як стати мільйонером: ЗМІ оприлюднили розмір зарплати глави "Нафтогазу"
 26 січня , 14:03 16
Вона ж не політик, – Джемілєв про Савченко
 19 березня , 09:30
У Києві сталася стрілянина: невідомі поранили іноземця
5 травня , 17:52
Королева Великобританії нагородить Кличка і Джошуа після бою
 1 квітня , 09:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук