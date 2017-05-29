Поліція затримала ще одного спільника терориста з Манчестера

У Манчестері затриманий 15-й підозрюваний в організації теракту.

25-річного чоловіка арештували в неділю, 28 травня. Перед цим правоохоронці обшукали його домівку в одному з районів Манчестера.

В понеділок, 29 травня, запланований допит усіх підозрюваних.

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В той же час поліція продовжує розшук спільників терориста Салмана Абеді. Серед затриманих є його батько і брат.

Нагадуємо, 22 травня внаслідок вибуху на "Манчестер Арені" загинули двадцять дві людини. Ще понад сотня отримали травми. Смертник підірвав себе в натовпі.



Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".