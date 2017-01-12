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Полонені українці – розмінна монета в геополітичному торзі Кремля із Заходом, – експерт

07:02, сьогодні 178 Читать новость на русском
Обмін полоненими – це не подарунок Савченко
Обмін полоненими – це не подарунок Савченко / 24 канал

Оприлюднення Надією Савченко списку полонених і зниклих безвісти на Донбасі українців, а також російських військових і росіян, засуджених в Україні – це всього лиш елемент майбутнього великого торгу Росії із Заходом, адже Путін сподівається на покращення стосунків з Трампом та іншими потенційними західними лідерами.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Експерт висловив сумнів, що обмін "всіх на всіх", як про це говорить Савченко, є в інтересах Москви і що Росія готова піти на звільнення українських заручників. Хоча політичний експерт не виключає, що Савченко в якості жесту "доброї волі" бойовиків може отримати ще кілька полонених.

За його словами, і заручники, і полонені – розмінна монета в геополітичному торзі Кремля із Заходом і США під час можливого очікуваного перезавантаження російсько-американських стосунків.

Це лише елемент майбутнього великого торгу, а не подарунок Савченко. Цей торг не залежить від України. Росія вестиме переговори стосовно обміну полоненими в контексті просування її діалогу з ЄС і США. Це питання того, як просунеться ситуація в Сирії, чи вдасться перезавантажити відносини на Близькому Сході, досягнути позиції по Китаю з США. Чи знімуть санкції, і яка ціна цього. Тому Савченко і переговори в Мінську тут грають третю роль,
– переконаний Кулик.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців. В СБУ вже розкритикували нардепа за цей список, та назвали перелік "некоректним".

11 січня Савченко оприлюднила "скоригований", як вона стверджує, список російських військових і росіян, які засуджені в Україні.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Надія Савченко Україна-Росія Українці в полоні РФ Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
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