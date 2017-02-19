22:48
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві.
Випуск новин
22:32, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

Польща може запровадити квоти на працівників з України, – ЗМІ

17:26, сьогодні 1810 Читать новость на русском
Польща може обмежити кількість робітників
Польща може обмежити кількість робітників / Фото з відкритих джерел

Через зміни у законодавстві Польщі кількість іноземців, які зможуть отримати дозволи на роботу у країні буде лімітованою.

Про це виданню Наш Вибір розповіла експертка з питань легалізації перебування, голова Фонду розвитку "Понад кордонами" Ксенія Наранович.

Найбільше дивує запровадження до польського законодавства категорії квот на трудових мігрантів. Згідно з проектом закону, міністерства Розвитку, Внутрішніх справ і адміністрації та Праці, родини і соціальної політики отримують право видавати наказ, яким лімітують кількість дозволів на працю, сезонних дозволів на працю та освідчень, які можуть бути видані цього року на терені кожного воєводства,
– зазначила вона.

Вона зазначила, що наразі у проекті закону запланована видача 500 тисяч дозволів на сезонну працю та освідчень на рік, тоді як тільки у 2016 році самих освідчень було видано 1,3 мільйона.

До того ж, прогнозувати доведеться, скільки людей все-таки приїде до Польщі — за даними нашого фонду, сьогодні працедавці, які шукають некваліфікований персонал, виставляють удвічі більше освідчень, ніж до них пізніше приїжджає людей на роботу. У аграрному секторі кількість освідчень, виставлених "в космос", є ще більшим. Отже, може виникнути ситуація, коли освідчення вже виписане, віза є, а в моменті коли людина в’їжджає до Польщі ліміт вже є перевищеним. Що тоді робити? Проект закону не говорить,
– додала Наранович.

Читайте також: Українці вийшли на страйк у Польщі

Теги: Польща безробіття
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Найкумедніші меми тижня:
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана
3794
К чему приведет указ Путина о паспортах
сьогодні, 17:31 К чему приведет указ Путина о паспортах "ДНР"/"ЛНР"
Блог Соцмережі 7940
Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
сьогодні, 14:15 Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
Олег Постернак 2319
Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
сьогодні, 11:58 Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
Катерина Одарченко 1425
Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
сьогодні, 08:37 Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
Блог Медіа 12444
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Українські десантники знищили позиції умовного "противника" – з’явились фото
 16 вересня 2016 , 21:35
ЗМІ оприлюднили відео, де Онищенка вчать як правильно "зливати" компромат
 15 грудня 2016 , 17:04
2017-й стане вирішальним в питанні деокупації Криму, – Джемілєв
 31 грудня 2016 , 20:38 1
Кабмін таки схвалив підвищення акцизу на алкоголь і сигарети
 23 серпня 2016 , 15:42 4
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук