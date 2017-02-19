Польща може запровадити квоти на працівників з України, – ЗМІ

Через зміни у законодавстві Польщі кількість іноземців, які зможуть отримати дозволи на роботу у країні буде лімітованою.

Про це виданню Наш Вибір розповіла експертка з питань легалізації перебування, голова Фонду розвитку "Понад кордонами" Ксенія Наранович.

Найбільше дивує запровадження до польського законодавства категорії квот на трудових мігрантів. Згідно з проектом закону, міністерства Розвитку, Внутрішніх справ і адміністрації та Праці, родини і соціальної політики отримують право видавати наказ, яким лімітують кількість дозволів на працю, сезонних дозволів на працю та освідчень, які можуть бути видані цього року на терені кожного воєводства,

– зазначила вона.

Вона зазначила, що наразі у проекті закону запланована видача 500 тисяч дозволів на сезонну працю та освідчень на рік, тоді як тільки у 2016 році самих освідчень було видано 1,3 мільйона.

До того ж, прогнозувати доведеться, скільки людей все-таки приїде до Польщі — за даними нашого фонду, сьогодні працедавці, які шукають некваліфікований персонал, виставляють удвічі більше освідчень, ніж до них пізніше приїжджає людей на роботу. У аграрному секторі кількість освідчень, виставлених "в космос", є ще більшим. Отже, може виникнути ситуація, коли освідчення вже виписане, віза є, а в моменті коли людина в’їжджає до Польщі ліміт вже є перевищеним. Що тоді робити? Проект закону не говорить,

– додала Наранович.

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