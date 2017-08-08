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Помер принц Саудівської Аравії

17:55, сьогодні 1203 Читать новость на русском
Помер принц Саудівської Аравії
Помер принц Саудівської Аравії / saudi-arabia-ru.livejournal.com

У Саудівській Аравії помер принц Салман бен Саад бен Абдаллах бен Туркі Аль-Сауд, причину смерті не розголошують.

Про це повідомляє державне агентство SPA з посиланням на заяву Королівського двору.

Поховають принца сьогодні, 8 серпня, після денної молитви у мечеті Імама Туркі бен Абдулли у столиці королівства Ер-Ріяді.

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Зазначимо, напередодні один з саудівських принців зробив спробу замаху на життя наслідного принца країни Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда у місті Джидда, якого король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд нещодавно офіційно зробив спадкоємцем.

Теги: Втрати Саудівська Аравія
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