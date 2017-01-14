Пономарьов розповів, чому Янукович відмовився від асоціації України з ЄС

Екс-президент Віктор Янукович відмовився від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС після зустрічі з віце-прем'єром уряду Росії Ігорем Шуваловим, де йому було запропоновано цікавіші і вигідгіші умови, ніж асоціація.

Про це розповів екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов у інтерв’ю виданню "Хвиля".

На його думку, через ЗВТ України з ЄС Кремль Москва відправила Шувалова домовлятися з Януковичем. Щоб переконати екс-легітимного – у Кремлі і придумали схему з бондами.

За словами політика, під час зустрічі Кремль обіцяв Януковичу надати Україні 15 мільярдів доларів. І щоб вигоду з цієї угоди отримав безпосередньо старший син Віктора Януковича Олександр.

"Головна геніальність цього плану полягала в тому, що спочатку Templeton (інвестиційний фонд, – 24) скуповував задешево бонди, потім було оголошення про російські інвестиції, і в результаті бонди виросли. Прибуток від цієї інсайдерської операції, за моєю інформацією, дісталася молодшому Януковичу. По-моєму, щось ще отримав і сам Шувалов, який це розробив", – зазначив Пономарьов.

У будь-якому випадку, вся фішка, чому треба було купувати бонди, а не дати кредит, як зазвичай: для того, щоб були цінні папери, які виростуть і на чому можна зробити порівняно чесно великі гроші,

– зазначив Пономарьов.

Довідка: Templeton Foundation – інвестиційний фонд, який спеціалізується на скуповуванні активів у Східній Європі. На сьогодні сукупні активи фонду перевищують 25 мільярдів доларів.