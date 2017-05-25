Порошенко сказав, скільки прикордонників залучили до АТО

В Антитерористичній операції на Сході України участь взяли 16 тисяч українських прикордонників.

Про це розповів Президент України Петро Поршенко, повідомляє прес-служба АП.

"Більше 16 тисяч військовослужбовців прикордонного відомства є учасниками бойових дій. 738 – отримали заслужені державні бойові нагороди", – сказав Глава держави.