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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Посол Польщі зробив дружню заяву щодо України

17:51, сьогодні 286 Читать новость на русском
Ян Пєкло
Ян Пєкло / zbruc.eu

Надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Росія навмисно намагається посварити Україну та Польщу.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День".

Зокрема, посол згадав Волинську трагедію. Він наголосив, що уряди України й Польщі написали листи-вибачення один одному.

За його словами, Росія намагається посварити сусідні країни, а спалення українського стягу, у Варшаві і Перемишлі, які зробили поляки, він вважає є в інтересах «третьої сторони».

Навіть якщо українські стяги палив поляк, то він, ймовірно, працює в інтересах третьої сторони. А російські пропагандистські ЗМІ одразу ж це фіксують і поширюють на телебаченні і в соцмережах,
– сказав він.

При цьому Пєкло зазначив, польський та український уряди розуміють, що у жодному разі не можна сваритися.

Також посол підкреслив, що безпека України дуже пов'язана з безпекою самої Польщі.

Теги: Політика Україна — Польща Польща
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