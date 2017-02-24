Посол Польщі зробив дружню заяву щодо України

Надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Росія навмисно намагається посварити Україну та Польщу.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День".

Зокрема, посол згадав Волинську трагедію. Він наголосив, що уряди України й Польщі написали листи-вибачення один одному.

За його словами, Росія намагається посварити сусідні країни, а спалення українського стягу, у Варшаві і Перемишлі, які зробили поляки, він вважає є в інтересах «третьої сторони».

Навіть якщо українські стяги палив поляк, то він, ймовірно, працює в інтересах третьої сторони. А російські пропагандистські ЗМІ одразу ж це фіксують і поширюють на телебаченні і в соцмережах,

– сказав він.

При цьому Пєкло зазначив, польський та український уряди розуміють, що у жодному разі не можна сваритися.

Також посол підкреслив, що безпека України дуже пов'язана з безпекою самої Польщі.