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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Позиція НБУ щодо Бахматюка відлякує інвесторів і руйнує авторитет країни, – нардеп Козаченко

18:09, сьогодні 410 Читать новость на русском
Ukrlandfarming
Ukrlandfarming / Getty images

Необхідно терміново провести нараду на рівні керівництва держави для врегулювання конфлікту між Нацбанком і власником аграрного холдингу "Укрландфармінг" Олегом Бахматюком.

Про це заявив член фракції БПП, голова підкомітету з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Леонід Козаченко.

Я думаю, що це ненормальна ситуація. Низка іноземних кредиторів пролонгували кредити і визнали, що найбільша в Україні аграрна компанія може повернути ці кошти, і її потрібно зберегти. А наш Національний банк діє проти цієї компанії, так ніби вона є десь на території Росії, ніби вона представляє наших ворогів. Знищувати її немає сенсу. Реально немає такої великої заборгованості цієї компанії перед Національним банком. Тому з боку НБУ займатися тільки знищенням цієї компанії – це дуже велика помилка, яку потрібно негайно виправити,
– вважає народний депутат.

За словами Козаченка, уряд не може зі сторони спостерігати за розвитком конфлікту.

"Мова йде про національну економіку, про рейтинги великих українських компаній. У нас була велика проблема з "Мрією", але тоді ситуація суттєво відрізнялася від тієї, що склалася зараз. "Укрландфармінг" опинився в складному становищі через анексію Криму та східну частину України. Але компанія має перспективи і продовжує активну роботу. У компанії працюють десятки тисяч людей, вона забезпечила проведення всіх осінніх польових робіт, і немає ніяких підстав говорити, що вона не впорається зі своїм завданням навесні. Звичайно, якщо не тиснути на неї з боку держави, створюючи цим не тільки для компанії, але і проблеми для економіки країни", – говорить Козаченко.

Депутат зазначає, що спроба зруйнувати холдинг Бахматюка матиме довгострокові негативні наслідки для соціально-економічного становища України.

Якщо така компанія під тиском держави зруйнується, то це дуже сильно вдарить по капіталізації великих українських компаній. Вони втратять величезні гроші. Це вдарить по авторитету нашої країни, і менше інвесторів будуть хотіти приходити до нас і вкладати свої гроші. Якщо будуть проблеми, 600 тисяч га може бути не засіяно. А це дуже великий обсяг. А скільки там сів, скільки людей. Так ми не тільки міжнародний авторитет втратимо, але 600 тисяч га можуть бути виключені з посівної кампанії. Тому цього не можна допускати,
– пояснює Козаченко.

На думку депутата, у вирішенні проблеми має взяти участь і Верховна Рада.

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"Це трохи виходить за межі компетенції Верховної Ради, тому що мова йде не про законодавство, а про виконавчу владу. Але, я думаю, до участі в цьому процесі також повинні бути залучені представники парламенту – керівництво комітетів, окремих підкомітетів. Це дасть можливість прийняти більш зважену позицію", – підкреслив Козаченко.

Нагадаємо, вчора голова ради директорів агрохолдингу "Укрландфармінг" Олег Бахматюк закликав президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не допустити рейдерського захоплення його компанії Національним банком.

Вже більше двох з половиною років "Укрландфармінг" відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційних і юридичних атак, фінансового і правового тиску з боку НБУ. Глава НБУ Гонтарєва, неправомірно використовуючи своє службове становище та засоби впливу чиновника високого рангу, поширює неправдиву інформацію про акціонерів "Укрландфармінг", споріднені компанії, банки, використовуючи в якості рупора канали комунікацій НБУ, що унеможливлює роботу одного з найбільших роботодавців і платників податків, фактично знищуючи компанію,
– заявив Бахматюк.

Він зазначив, що інформація, яка розповсюджується через сайт НБУ, про заборгованість акціонера "Укрландфармінг" на 38 млрд гривень перед державою є недостовірною. Бахматюк вважає, що поширення Національним банком недостовірної інформації можна розцінювати як свідому маніпуляцію і провокацію, спрямовану на заподіяння шкоди діловій репутації компанії і акціонерам. Він зазначив, що в 2016 році холдинг виробив продукції більш ніж на 1,2 млрд доларів, сплатив податків на 2 млрд гривень і виплатив зарплати працівникам на 2,5 млрд гривень. На підприємствах холдингу працює 37 тисяч осіб, які створюють до 1,5% ВВП України.

Теги: Україна Політика
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