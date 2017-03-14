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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Правоохоронці знову почали затримувати блокувальників Донбасу

13:29, сьогодні 2335 Читать новость на русском
Поліція вкотре затримує блокувальників
Поліція вкотре затримує блокувальників / Соцмережі

Народний депутат від "Самопомочі" та один із учасників блокади торгівлі з окупантами Семен Семенченко стверджує, що спецпідрозділи поліції незаконно затримують активістів на багатьох блокпостах на Донбасі.

Відповідні повідомлення з’явилися на його сторінці у Facebook.

За словами нардепа, спершу добровольців, які поверталися з травматологічного відділення лікарні міста Костянтинівка затримали на блокпості в Бахмуті.

"Спочатку їх відпустили, тепер затримують на блокпостах. Вживаємо заходи", – зауважив Семенченко.

Крім того, він повідомив і про затримання активістів на інших блокпостах.

"Їм заявили про запровадження режиму "особливого стану" з боку Штабу антитерористичного центру", – наголосив політик.

Читайте також: Журналіст розповів про стан затриманих блокувальників у Кривому Торці

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю". Згодом нардеп Семен Семенченко повідомив, що наступний силовий розгін активістів має відбутися саме у Бахмуті.

Уранці 14 березня активістів все ж туди почали пропускати.

Теги: Україна Блокада Поліція Війна на Донбасі Семен Семенченко Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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