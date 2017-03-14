Правоохоронці знову почали затримувати блокувальників Донбасу

Народний депутат від "Самопомочі" та один із учасників блокади торгівлі з окупантами Семен Семенченко стверджує, що спецпідрозділи поліції незаконно затримують активістів на багатьох блокпостах на Донбасі.
Відповідні повідомлення з’явилися на його сторінці у Facebook.
За словами нардепа, спершу добровольців, які поверталися з травматологічного відділення лікарні міста Костянтинівка затримали на блокпості в Бахмуті.
"Спочатку їх відпустили, тепер затримують на блокпостах. Вживаємо заходи", – зауважив Семенченко.
Крім того, він повідомив і про затримання активістів на інших блокпостах.
"Їм заявили про запровадження режиму "особливого стану" з боку Штабу антитерористичного центру", – наголосив політик.
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Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю". Згодом нардеп Семен Семенченко повідомив, що наступний силовий розгін активістів має відбутися саме у Бахмуті.
Уранці 14 березня активістів все ж туди почали пропускати.