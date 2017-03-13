Правозахисники озвучили кошмарні цифри жертв війни у Сирії

Правозахисники повідомляють, що з початку війни у Сирії загинуло вже майже півмільйона осіб.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агентство Reuters.

За даними організації, з початку війни у Сирії її жертвами стала неймовірна цифра людей – 465 тисяч.

Загиблими вважають 321 тисяч осіб, ще 145 тисяч вважаються зниклими без вести.

Як повідомляють правозахисники, серед убитих понад 96 тисяч мирних жителів.

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За їхніми даними, найбільші втрати серед цивільних були від зброї урядових військ і союзників –загинуло 83,5 тисяч цивільних осіб, 14,6 тисяч людей були піддані тортурам у в'язниці.

Від обстрілу повстанців загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а бойовики Ісламської держави вбили понад 3,7 тисяч мирних жителів.

Раніше ЮНІСЕФ оприлюднив дані, згідно з якими у 2016 році у Сирії загинуло 622 дитини і ця цифра є рекордною за час збройного конфлікту в країні.