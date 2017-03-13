18:53
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Правозахисники озвучили кошмарні цифри жертв війни у Сирії

18:19, сьогодні 250 Читать новость на русском
З початку війни в Сирії загинуло майже півмільйона людей
З початку війни в Сирії загинуло майже півмільйона людей / Getty images

Правозахисники повідомляють, що з початку війни у Сирії загинуло вже майже півмільйона осіб.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агентство Reuters.

За даними організації, з початку війни у Сирії її жертвами стала неймовірна цифра людей – 465 тисяч.

Загиблими вважають 321 тисяч осіб, ще 145 тисяч вважаються зниклими без вести.

Як повідомляють правозахисники, серед убитих понад 96 тисяч мирних жителів.

Дивіться також: Бої за Мосул: ризикований фоторепортаж з центру бойових дій

За їхніми даними, найбільші втрати серед цивільних були від зброї урядових військ і союзників –загинуло 83,5 тисяч цивільних осіб, 14,6 тисяч людей були піддані тортурам у в'язниці.

Від обстрілу повстанців загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а бойовики Ісламської держави вбили понад 3,7 тисяч мирних жителів.

Раніше ЮНІСЕФ оприлюднив дані, згідно з якими у 2016 році у Сирії загинуло 622 дитини і ця цифра є рекордною за час збройного конфлікту в країні.

Теги: Війна у Сирії Жертви війна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 297
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 447
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 995
Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
сьогодні, 15:04 Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
Альфред Кох 2123
Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
сьогодні, 14:00 Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
Борис Немировський 364
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Порошенко прокоментував "ігнор" Трампа
21 вересня 2016 , 22:57
На Банковій відреагували на категоричну заяву Білого дому щодо Криму
 14 лютого , 22:58
Скільки в Україні "сплячих" ФОПів: Розенко озвучив захмарну цифру
 11 січня , 12:57
Рада виключила Савченко з української делегації в ПАРЄ
 22 грудня 2016 , 14:01 76
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук