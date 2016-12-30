Привид комунізму: КПУ заявила, що Європейський суд розглядає скаргу на їхню заборону

Компартія заявляє, що Європейський суд з прав людини взяв до розгляду скаргу щодо заборони її діяльності в Україні і зняття її з виборів.

У скарзі КПУ просить визнати незаконними дії Міністерства юстиції й українських судів, пише "Радіо Свобода". 20 грудня 2016 року в адресу ЦК КПУ надійшов лист-підтвердження за підписом секретаря ЄСПЛ в якому зазначено, що Європейський суд з прав людини розпочинає розгляд скарги Компартії по суті,

– повідомили в прес-службі КПУ 30 грудня. На початку цього року Вищий адміністративний суд України підтвердив законність заборони Комуністичної партії України. Читайте також: Михайло Степаняк: історія про комуніста, який став націоналістом via GIPHY

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