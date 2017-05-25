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Про що говоритимуть на саміті НАТО

11:05, сьогодні 57 Читать новость на русском

У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт НАТО. Зустріч, щоправда, називають неформальною, і за її підсумками не передбачено навіть ухвалення комюніке. Однак, засідання від того буде не менш цікавим, адже у саміті бере участь Дональд Трамп. Це перша його зустріч із лідерами країн альянсу в такому форматі.

Зустріч лідерів НАТО розпочнеться з церемонії відкриття нової штаб-квартири альянсу. Вона розташована навпроти старої будівлі і обійшлася військовому блоку у понад 1 мільярд євро.

Серед головних тем саміту – участь НАТО у боротьбі з тероризмом. Оглядачі кажуть, що США хочуть переконати альянс приєднатися до міжнародної коаліції проти Ісламської держави. Однак, напередодні зустрічі генсек Єнс Столтенберг відкинув можливість військової участі.

Ми отримали запит про приєднання, але ніхто не просить нас про військову складову. Навчання, тренування та підвищення ефективності персоналу – це те, що ми робимо в Афганістані і ми бачимо велику потребу робити це в Іраку,
– пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Ще одна важлива тема порядку денного – збільшення усіма країнами НАТО видатків на оборону до 2 відсотків від ВВП. Це принципова вимога адміністрації Дональда Трампа, який вперше візьме участь у засіданні альянсу й особисто спробує переконати своїх колег більше вкладати у колективну безпеку.

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Говоритимуть на саміті НАТО у Брюсселі і про те, як протистояти Росії. Зокрема, Німеччина і Франція планують доповісти про невиконання Кремлем мінських угод. Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг.

Він також наголосив, що агресія Росії проти України є головною причиною того, що НАТО нині проводить найбільше військове посилення на своїх східних кордонах. Йдеться про розгортання батальйонів альянсу у Балтії та Польщі.

Теги: Політика Дональд Трамп НАТО Генсек НАТО Бельгія Тероризм
Джерело: 24 Канал
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