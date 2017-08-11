Прогноз погоди на 12 серпня: спека не відступає, але на захід сунуть дощі

Погода у суботу, 12 серпня, триматиметься по-справжньому літньою. У всіх без винятку областях України стовпчики термометрів не опустяться нижче позначки +30.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, з Європи на західні області України суне холодний атмосферний фронт, який вже з неділі принесе відчутне зниження температури.
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На суботу лише в Ужгороді та у Львові метеорологи прогнозують ймовірні дощі з грозами.
У решті областей України погода буде ідеальною, щоб поїхати відпочити куди-небудь до води.
Прогноз погоди на суботу, 12 серпня, у містах України:
Ужгород – +32+34
Львів – +32+34
Івано-Франківськ – +32+34
Тернопіль – +32+34
Чернівці – +32+34
Хмельницький – +32+34
Луцьк – +34+36
Рівне – +34+36
Житомир – +31+33
Вінниця – +31+33
Одеса – +31+33
Миколаїв – +34+36
Херсон – +33+35
Сімферополь – +31+33
Кропивницький – +32+34
Черкаси – +31+33
Чернігів – +30+32
Суми – +30+32
Полтава – +31+33
Дніпро – +33+35
Запоріжжя – +32+34
Донецьк – +31+33
Луганськ – +31+33
Харків – +31+33
Київ – +31+33
Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 серпня