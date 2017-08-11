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Прогноз погоди на 12 серпня: спека не відступає, але на захід сунуть дощі

16:32, сьогодні 1439 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / 24 Канал

Погода у суботу, 12 серпня, триматиметься по-справжньому літньою. У всіх без винятку областях України стовпчики термометрів не опустяться нижче позначки +30.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, з Європи на західні області України суне холодний атмосферний фронт, який вже з неділі принесе відчутне зниження температури.

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На суботу лише в Ужгороді та у Львові метеорологи прогнозують ймовірні дощі з грозами.

У решті областей України погода буде ідеальною, щоб поїхати відпочити куди-небудь до води.

Прогноз погоди на суботу, 12 серпня, у містах України:

Ужгород – +32+34

Львів – +32+34

Івано-Франківськ – +32+34

Тернопіль – +32+34

Чернівці – +32+34

Хмельницький – +32+34

Луцьк – +34+36

Рівне – +34+36

Житомир – +31+33

Вінниця – +31+33

Одеса – +31+33

Миколаїв – +34+36

Херсон – +33+35

Сімферополь – +31+33

Кропивницький – +32+34

Черкаси – +31+33

Чернігів – +30+32

Суми – +30+32

Полтава – +31+33

Дніпро – +33+35

Запоріжжя – +32+34

Донецьк – +31+33

Луганськ – +31+33

Харків – +31+33

Київ – +31+33

Прогноз погоди на суботу, 12 серпня

Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 серпня

Теги: Новини України Погода Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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