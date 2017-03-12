Протест проти лідера правої партії перетворився на масові заворушення в Неаполі

11 березня в італійському Неаполі люди вийшли на протест проти приїзду лідера опозиційної правої партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні, у якого 12 березня запланована зустріч зі своїми прибічниками в неапольському виставковому центрі.

Загалом участь у акції взяли близько 2 тисяч людей – здебільшого це активісти фронту боротьби з расизмом, антикапіталістичного руху та місцевої комуністичної партії, передає Euronews.

Згодом мирний протест переріс у сутички з поліцією.

Сперш демонстранти оточили виставковий центр і заявили, що продовжуватимуть блокаду, доки Сальвіні не відмовиться від запланованого виступу, а потім деякі з них у чорних масках почали перевертати сміттєві контейнери та кидати в поліцейських каміння, а також пляшки із запальною сумішшю.

Також група підлітків напала на автомобіль з поліцейськими.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

У результаті зіткнень з правоохоронцями постраждали щонайменше 34 людини, з яких 28 – поліцейські, пише місцеве видання La Repubblica.

Крім того, 6 осіб було затримано, однак трьох з них згодом відпустили.

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