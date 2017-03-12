14:21
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 11:00: Бої у зоні АТО. Протести у Нідерландах
Випуск новин
13:15, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Протест проти лідера правої партії перетворився на масові заворушення в Неаполі

12:02, сьогодні 435 Читать новость на русском

11 березня в італійському Неаполі люди вийшли на протест проти приїзду лідера опозиційної правої партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні, у якого 12 березня запланована зустріч зі своїми прибічниками в неапольському виставковому центрі.

Загалом участь у акції взяли близько 2 тисяч людей – здебільшого це активісти фронту боротьби з расизмом, антикапіталістичного руху та місцевої комуністичної партії, передає Euronews.

Згодом мирний протест переріс у сутички з поліцією.

Сперш демонстранти оточили виставковий центр і заявили, що продовжуватимуть блокаду, доки Сальвіні не відмовиться від запланованого виступу, а потім деякі з них у чорних масках почали перевертати сміттєві контейнери та кидати в поліцейських каміння, а також пляшки із запальною сумішшю.

Також група підлітків напала на автомобіль з поліцейськими.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

У результаті зіткнень з правоохоронцями постраждали щонайменше 34 людини, з яких 28 – поліцейські, пише місцеве видання La Repubblica.

Крім того, 6 осіб було затримано, однак трьох з них згодом відпустили.

Читайте також: Запеклі сутички з поліцією розгорнулися в Батумі

Теги: протести Сутички Фотоновини
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Эйфория в Кремле сменилась похмельем
сьогодні, 12:03 Эйфория в Кремле сменилась похмельем
Блог Медіа 4141
Пункт пропуска между Украиной и
сьогодні, 08:17 Пункт пропуска между Украиной и "ЛНР": здесь страх, ненависть и спрятанная еда
Ольга Черненко 11870
Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
11 березня, 22:13 Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
Блог Медіа 1996
11 березня, 18:57 "Без нього зоопарк був би неповним": в мережі висміюють нове "громадянство" Джигурди
7772
Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
11 березня, 16:10 Жизнь на Донбассе: Россия, не делая ничего, стала к нам ближе
Ольга Черненко 7014
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Хто поплатиться через декларації: стали відомі прізвища депутатів, яких викрила ГПУ
 17 листопада 2016 , 23:10 7
Блокада торгівлі з окупантами. З’явився перший редут на маріупольському напрямку
 25 лютого , 20:52
Луценко розповів, коли Росія почала вводити свої війська в Україну
 23 січня , 08:33 2
Харковом пройшов масштабний смолоскипний марш: опублікували фото та відео
 11 грудня 2016 , 19:52 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук