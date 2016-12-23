Путін особисто прийшов на похорон вбитого посла Росії: з’явилися фото

У Москві поховали вбитого в Туреччині посла Росії Андрія Карлова.
Панахида відбулася в Міністерстві закордонних справ РФ. На ній були російський президент Володимир Путін, прем'єр Дмитро Медведєв і голова МЗСу Сергій Лавров.
З військовими почестями Карлова поховали на Хімкінскому кладовищі Москви.
Через поховання Путін переніс щорічну велику прес-конференцію, яка мала відбутися 23 грудня.
Усі фото: Getty Images
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Нагадаємо, 19 грудня ввечері в Анкарі вбили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.
Також у мережі оприлюднили повне відео вбивства посла Росії у Туреччині.
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