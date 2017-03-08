Радбез ООН жорстко засудив Північну Корею

Рада безпеки ООН прийняла заяву, якою засуджує запуски балістичних ракет, проведені КНДР 6 березня.

Як повідомляє Reuters, у заяві члени РБ ООН висловлюють стурбованість політикою Пхеньяну.

Запропонована США резолюція була одноголосно прийнята. У тексті документа також вказується, що ООН може вдатися до "подальших значних заходів".

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Нагадаємо, напереддні КНДР провела пуск чотирьох балістичних ракет. Їх направили в бік Японського моря. Японська сторона зазначила, що три з них потрапили в підконтрольні їм території. Пхеньян наголосив, що ракетні випробування були "тренуванням" на випадок атаки з боку США. Вони потенційно націлювались на американські військові бази, які розташовані в Японії.