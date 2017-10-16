Радикали спробували зірвати концерт Бабкіна в Миколаєві: відео

У понеділок, 16 жовтня, радикали спробували зірвати концерт українського співака Сергія Бабкіна, що повинен був розпочатися о 19:00 в Миколаївському обласному Палаці культури.

Про це повідомляє korabelov.info.

Зазначається, що незадовго до початку концерту миколаївські націоналісти з "Правого сектора" і "Свободи" поширювали у Facebook інформацію із закликами зірвати концерт Бабкіна. Аргументували свої заклики активісти тим, що раніше музикант виступав у Росії, анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

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Після цього анонім повідомив про замінування Палацу культури. Поліція вивела глядачів із залу, частина з них залишилася у внутрішньому дворі, а частина пішла з концерту.

"Надійшов дзвінок про замінування палацу, проводиться евакуація людей на час проведення перевірки. Скасування концерту немає, він переноситься в часі. Працюють вибухотехніки та рятувальники, поліція забезпечує охорону порядку", – розповіла речниця поліції Миколаєва Олена Бережна.

Близько 20:15 концерт Бабкіна таки розпочався. Як повідомила Бережна, "представники альтернативних поглядів на творчість Сергія Бабкіна розійшлися".

Нагадаємо, 7 жовтня у Львові активісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинувачують у гастролях Росією, дійшло навіть до сутичок. Активісти оприлюднили аудіозапис розмови з Бабкіним, де він відмовився визнавати Росію агресором, проте перед публікою, яка зібралася на концерт у Дніпрі, музикант таки визнав сусідню країну агресором.