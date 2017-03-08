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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Радник Порошенка озвучив єдиний можливий шлях вирішення війни на Донбасі

08:01, сьогодні 1273 Читать новость на русском
Позиції сил АТО біля Авдіївки
Позиції сил АТО біля Авдіївки / РНБО

Україна не буде вводити воєнний стан, оскільки не хоче розпочинати війни з ядерною державою, у якій армія у 4,5 рази більша, ніж українська.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков у інтерв'ю Online.ua.

"Єдиний шлях вирішення цієї всієї історії (війни на Донбасі, – "24") – політико-дипломатичний. Тому що військового механізму звільнення у нас немає. Ну немає. Його не існує", – зазначив він.

У приклад Бірюков навів зачистку окупованого Донецька, за умови, якщо буде введено воєнний стан. Адже, щоб повністю зачистити місто від бойовиків – його потрібно місяцями повністю знищувати.

Хтось готовий віддати такий наказ? Точно не Петро Олексійович Порошенко. Тому що тоді кількість загиблих мирних жителів буде вимірюватися сотнями тисяч. Ось в цьому і питання: який сенс вводити воєнний стан?,
– пояснив радник.

Юрій Бірюков підкреслив, що як тільки Україна введе воєнний стан, всіх, хто зараз вимагає його введення, відразу відправлять копати окопи.

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"Замість "Фейсбуку і "Твіттера" вони відразу беруть в ручки лопати, отримують продуктові картки – і копають окопи. За їжу. Сміх-сміхом, а там багато пишуть: "Ось, потрібно перевести економіку на військові рейки". Ок. Ми вводимо продуктові картки. Ви до цього готові? І тоді економіка у нас буде на військових рейках", – наголосив радник президента.

Додамо, за словами радника президента України Юрія Бірюкова, у війні на сході України вже відбувся переломний момент.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Україна-Росія Петро Порошенко Новини Донецька війна
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