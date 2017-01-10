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Радниця Трампа заявила, що він має переглянути санкції проти Росії

07:49, сьогодні 862 Читать новость на русском
Келліан Конвей
Келліан Конвей / Getty Images

Келліан Конвей, одна із провідних радниць 45-го президента США Дональда Трампа, вважає, що він може переглянути деякі з обмежень, запроваджених адміністрацією Бараки Обами проти Росії через її кібератаки під час виборів в Америці.

Таку заяву вона зробила у коментарі USA Today.

"Роблю припущення, президент Трамп хоче переконатися, що наші дії є пропорційними тому, що сталося, на підставі того, що ми знаємо", – зауважила вона.

Політик також зазначила, кроки, які вжив Барак Обама, в тому числі і депортація 35 російських дипломатів, були більш жорсткими, ніж ті, які він зробив після того, як стало відомо про злом з боку Китаю та Північної Кореї.

Крім того, радниця Трампа припустила, що причини такої різниці були політичними.

Конвей висміяла і пропозицію "демократів" у Палаті представників і Сенаті про створення двопартійної, незалежної комісії з розслідування звинувачень на адресу Росії.

Читайте також: США розширили санкції проти російських високопосадовців

Нагадаємо, 6 січня Барак Обама і Дональд Трамп заслухали звіти спецслужб, які стосувалися хакерської атаки Росії та її втручання у перебіг президентських виборів у США.

Зрештою, розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.

Теги: Новини Росії Політика США Санкції Дональд Трамп хакери
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