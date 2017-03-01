Росія назвала умову, за якої визнає "ДНР" та "ЛНР"

Російська Федерація може визнати "ДНР" та "ЛНР", якщо подальша ескалація конфлікту на Донбасі продовжиться, а Україна перейде до активних бойових дій.

Про це заявив глава комітету Держдуми Росії з СНД Леонід Калашников, повідомляє "РБК".

За його словами, "якщо українська влада і далі відмовлятиметься від виконання мінських угод, моритиме людей голодом і холодом, то з боку Росії можливі будь-які варіанти" розвитку подій. Калашников додав, що "можливе і визнання" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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Він сказав, що "часто проводять аналогії з південноосетинським і абхазьким сценаріями, коли спочатку були визнані паспорти", але для цього Президент України Петро Порошенко повинен перетворитися на екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, тобто "якщо буде реальний збройний наступ України".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, підписуючи відповідний указ, президент керувався виключно гуманітарними міркуваннями та документ не порушує мінських домовленостей.