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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія пообіцяла передати Україні в’язнів з окупованого Криму

22:30, сьогодні 77 Читать новость на русском
16 українських в'язнів з Криму передадуть Україні
16 українських в'язнів з Криму передадуть Україні / chrn.gp.gov.ua

У Мін’юсті Росії кажуть, що отримали згоду від Києва на переміщення з Криму засуджених громадян України.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, йдеться про передачу 16 ув'язнених.

Від української сторони отримано згоду на переміщення низки громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 року,
– повідомили у російському Мін’юсті.

Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що спочатку сторони обговорювали передачу 18 засуджених, але в одного з них виявилося російське громадянство, інший звільнився за УДЗ.

Нагадаємо, наприкінці 2016 український омбудсмен Валерія Лутковська побувала з візитом в окупованому Криму, де їй вдалось зустрітись з кількома в'язнями.

Теги: СІЗО Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна
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