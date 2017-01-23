Росія пообіцяла передати Україні в’язнів з окупованого Криму

У Мін’юсті Росії кажуть, що отримали згоду від Києва на переміщення з Криму засуджених громадян України.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, йдеться про передачу 16 ув'язнених.

Від української сторони отримано згоду на переміщення низки громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 року,

– повідомили у російському Мін’юсті.

Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що спочатку сторони обговорювали передачу 18 засуджених, але в одного з них виявилося російське громадянство, інший звільнився за УДЗ.

Нагадаємо, наприкінці 2016 український омбудсмен Валерія Лутковська побувала з візитом в окупованому Криму, де їй вдалось зустрітись з кількома в'язнями.