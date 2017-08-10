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Росія проводить масштабну передислокацію військової техніки, – військові

20:56, сьогодні 1703 Читать новость на русском
Росія проводить масштабну передислокацію військової техніки
Росія проводить масштабну передислокацію військової техніки / Фото з відкритих джерел

У напрямку до кордонів України Росія перекидає величезні ешелони танків та іншої броньованої техніки.

По це повідомляє батальйон "Айдар" на сторінці у Facebook.

"В Росії цього тижня небачений рух військової техніки. Московська область, Костромська, Самара, Волгоград, Петербург. Навіть з Новосибірська літаками вояків перекидають в європейську частину Росії. Кажуть, навчання "Захід-2017", – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, військові навчання стартують аж 14 вересня на шести полігонах у Білорусі. Тож кількість броньованої армади неподалік російсько-українського кордону за місяць до навчань викликає чимало питань.

Але на цих свіжих фото військова техніка чомусь рухається не в Білорусь, а зовсім в інший бік. В бік України. Воронезька область, Краснодар та Крим,
– зазначають військові.

Зокрема, ешелон танків стояв на станції "Розсош", від якої до українського кордону всього лиш півгодини у дорозі.

Теги: Новини України Новини Росії Зброя Війна на Донбасі Україна – Росія Білорусь
Джерело: 24 Канал
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