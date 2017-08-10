Росія проводить масштабну передислокацію військової техніки, – військові

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У напрямку до кордонів України Росія перекидає величезні ешелони танків та іншої броньованої техніки.
По це повідомляє батальйон "Айдар" на сторінці у Facebook.
"В Росії цього тижня небачений рух військової техніки. Московська область, Костромська, Самара, Волгоград, Петербург. Навіть з Новосибірська літаками вояків перекидають в європейську частину Росії. Кажуть, навчання "Захід-2017", – йдеться у повідомленні.
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Як відомо, військові навчання стартують аж 14 вересня на шести полігонах у Білорусі. Тож кількість броньованої армади неподалік російсько-українського кордону за місяць до навчань викликає чимало питань.
Але на цих свіжих фото військова техніка чомусь рухається не в Білорусь, а зовсім в інший бік. В бік України. Воронезька область, Краснодар та Крим,
– зазначають військові.
Зокрема, ешелон танків стояв на станції "Розсош", від якої до українського кордону всього лиш півгодини у дорозі.