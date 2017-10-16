Росія та Євросоюз ввели санкції проти КНДР через ядерні випробовування

Володимир Путін підписав указ про введення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на проведення КНДР ракетно-ядерних випробувань.

Санкції вводяться на виконання резолюції Ради Безпеки ООН, пише "Інтерфакс".

Згідно з указом, допускається співпраця в галузі ядерної науки і техніки, аерокосмічного машинобудування, авіаційної техніки або передових виробничих технологій і методів, якщо це не буде сприяти розвитку ядерної і балістичної програм КНДР.

Водночас заборона діє на купівлю у КНДР міді, нікелю, срібла і цинку, а також на постачання Пхеньяну вертольотів і судів.

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Одночасно санкції проти КНДР ввів Євросоюз. Вони стосуються заборони імпорту або купівлі нафтопродуктів з Північної Кореї, а також передачі сирої нафти в країну.

