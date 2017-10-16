Росія та Євросоюз ввели санкції проти КНДР через ядерні випробовування

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Володимир Путін підписав указ про введення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на проведення КНДР ракетно-ядерних випробувань.
Санкції вводяться на виконання резолюції Ради Безпеки ООН, пише "Інтерфакс".
Згідно з указом, допускається співпраця в галузі ядерної науки і техніки, аерокосмічного машинобудування, авіаційної техніки або передових виробничих технологій і методів, якщо це не буде сприяти розвитку ядерної і балістичної програм КНДР.
Водночас заборона діє на купівлю у КНДР міді, нікелю, срібла і цинку, а також на постачання Пхеньяну вертольотів і судів.
Читайте також: США і Південна Корея почали масштабні навчання під носом у Кім Чен Ина
Одночасно санкції проти КНДР ввів Євросоюз. Вони стосуються заборони імпорту або купівлі нафтопродуктів з Північної Кореї, а також передачі сирої нафти в країну.