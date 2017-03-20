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Росіяни люблять українців своєю "странною любовью", – Скрипка

15:42, сьогодні 545 Читать новость на русском
Лідер гурту
Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка / ivona.bigmir.net

Росіяни з українцями – це така пара, де перші люблять садомазохізм.

Таку думку висловив лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в інтерв'ю виданню "Тиждень".

"Як ми ставимося до росіян, знаємо, а як вони до нас? Насправді треба зрозуміти, що ми з ними така собі садо-мазо-парочка. Росіяни насправді глибоко люблять українців своєю "странною любовью", – вважає музикант.

Він зазначив, що для садистів типовою є агресивно-жорстока фаза. Але якщо об’єкт садистського кохання "вдається посадити на короткий повідок", їх тоді навіть пробиває на лірику. І саме у таких випадках росіяни проявляють своєрідну любов до України.

І в ті часи, історичні, нас, українців, вони дуже люблять. Навіть може бути мода на Україну,
– додав Олег Скрипка.

Читайте також: Підконтрольний Україні Донбас став більш українським. Заслуга держави в останню чергу, – Скрипка

Теги: LifeStyle Україна Політика Україна-Росія
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