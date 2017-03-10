Російське МЗС прокоментувало судові слухання у Гаазі

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило свою позицію щодо слухань за позовом України у Міжнародному суді ООН в Гаазі.

Про це повідомили у прес-службі МЗС Росії.

"Україна використовує суд як майданчик для озвучування політизованих звинувачень, що виходять за межі юрисдикції Суду, навела докази того, що Україна не обґрунтувала належним чином свої претензії, а також виклала об'єктивну картину ситуації на Південному Сході України і в Криму, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 6-9 березня в Міжнародному суді пройшли слухання за позовом України проти Росії про застосування Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму, а також Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.



Зазначимо, рішення суду буде озвучене найближчим часом.