Російських офіцерів-правопорушників відправляють для "перевиховання" на Донбас

"Реабілітуватись шляхом участі у бойових діях на окупованому Донбасі", – така пропозиція надходить російським офіцерам, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення.

Окрім того, у відборі для війни на Донбасі беруть участь ті офіцери, які хочуть отримати просування по службі, йдеться в повідомлені Головного управління розвідки Міноборони.

Пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі та відібрані кандидатами для вступу на навчання у воєнні навчальні заклади оперативного і стратегічного рівнів,

– зазначають в українській розвідці.

Офіцери потрапляють у ротацію у з’єднання та частини 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, відбором яких займається командування Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.

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До слова, волонтери оприлюднили тисячі імен загиблих бойовиків на Донбасі.