Російський політик дав дуже важливі свідчення у справі Януковича, – Луценко

Головний прокурор України Юрій Луценко заявив, що свідчення екс-депутата Держдуми Росії, які він дав ГПУ, ляжуть в основу обвинувачення Віктора Януковича у справі про державну зраду.

Про це він повідомив під час брифінгу у Краматорську Донецької області.

"Можу підтвердити слова Руслана Кравченко (прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, – 24) про те, що одним зі свідків, який дав надзвичайно важливі свідчення, є колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, який давав свідчення про вплив підписаного листа із закликом до Путіна ввести війська в Україну, на рішення Державної Думи про застосування Збройних сил РФ за кордоном", – повідомив генпрокурор.

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Юрій Луценко зазначив, що свідчення російського політика ляжуть в основу майбутнього звинувачення у держзраді.

Нагадаємо, колишній президент-втікач Віктор Янукович підозрюється за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність країни.