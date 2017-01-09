Російський військовий розстріляв бойовика "ДНР" із кулемету

В російських окупаційних військах на сході України продовжуються протиріччя та з’ясування стосунків із застосуванням зброї між кадровими військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями з числа місцевого населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 8 січня ц.р. командир відділення 3 стрілецького батальйону 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ Рибаков Валерій Вікторович розстріляв з крупнокаліберного кулемету підлеглого за відмову виконати наказ, пов'язаний з підготовкою підрозділу до диверсійно-розвідувальних дій на лінії розмежування,

– повідомили в розвідці. Читайте також: Екс-бойовик "ДНР" розстріляв людей у Москві Зазначається, що командування полку приховує цей випадок та намагається представити його як наслідок необережного поводження зі зброєю.

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