Розлучення "Опозиційного блоку": чи розпадеться фракція екс-регіоналів

Можливий розкол фракції "Опозиційний блок" на дві частини – дещо несподіваний. хоча наразі залишається лише чуткою. Екс-регіонали, які входять до цієї політсили, намагалися попри будь-які внутрішні суперечки триматися разом. Але, схоже, цього разу "розлучення" колишніх однопартійців неминуче. Чому фракція опинилася на межі розколу і якими будуть наслідки, розбиралися журналісти сайту "24".

Гроші вирішують усе

За повідомленням ЗМІ, вже 7 лютого, в перший день роботи шостої сесії Верховної Ради, фракція "Опоблоку", яка нараховує 43 депутата, може розділитися на дві нерівні частини. Одна буде орієнтуватися на олігарха Ріната Ахметова і його партнера Бориса Колеснікова, і загалом до неї увійде 24 депутати. Друга, 19 парламентарів, залишиться під керівництвом нинішнього голови фракції Юрія Бойка і екс-глави адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.

Головними причинами розколу фракції називають різні бізнес-інтереси головних спонсорів партії, а також протилежні погляди на подальший розвиток політсили. Зокрема, умовна група Ахметова виступає проти проведення дострокових парламентських виборів. Водночас, більш радикально налаштована група Бойка-Льовочкіна, за якою, як вважають спостерігачі, стоїть Кремль, наполягає на проведенні дострокової кампанії.



Розлучення ініціював Рінат Ахметов

Як зауважив у коментарі сайту виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, Ахметов хоче захистити свій бізнес, на який будь-яке політичне збурення впливає негативно. На його думку, вочевидь, Ахметов хоче зализати рани і підготуватися до наступного виборчого циклу.

З іншого боку, як вважає блогер Кирило Сазонов, конфлікт в "Опоблоці" перейшов у "принципову" площину – орієнтована на Москву "газова" група (Бойка-Льовочкіна) проти об’єднаних сил "донецько-запорізьких" і "дніпропетровських". (Ахметов-Колесніков-Вілкул). За його словами, група Рината Ахметова вважає, що не просто об’їлася усіма принадами "дружби" з Росією, але і сповна заплатила за свій нейтралітет. І бачить своє майбутнє виключно в рамках проекту Україна.

"Газовики" не бачать себе поза "русскім миром", їхній бізнес і політичні інтереси впритул зав’язані на Кремль. Пат. Вектори протилежні і рухатися далі разом ці групи не можуть,

– зазначає Сазонов.

Схожої думки дотримується директор Комітету виборців України Олексій Кошель, який переконаний, що причиною розколу стали суперечності між спонсорами, а не бажання наростити рейтинги. Хоча, на його погляд, з політтехнологічної точки зору теж є певний сенс в цьому розділі.

"Опозиційний блок" сприймається виборцями як продовження Партії регіонів, тому його розкол на дві команди, одна з якої буде більш поміркованою, а друга більш проросійською – це, з політтехнологічного боку, могло би мати певний сенс,

– говорить Кошель.



За групою Бойка-Льовочкіна стоїть Кремль?

А от директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що справа ще й у тому, що американці разом з людьми відомого політтехнолога Пола Манафорта, який свого часу консультував Януковича (а згодом і Дональда Трампа), згодні працювати з Льовочкіним, але не з Ахметовим. Тому він висунув умову: розділ території і боротьба за електорат.

Манафорт поставив завдання: якщо хочете, щоб я допоміг вам виграти парламентські вибори, то прошу дистанціюватися від групи Ахметова і ніяких прямих контактів з Москвою. Якщо американські фахівці з'являться в "Опоблоці", це означає, що Дональд Трамп співпрацює з Путіним на території України,

– переконаний Небоженко.

Нові "ліві" і помірковані промисловці

Згідно з інформацією журналістів, розділ фракції ініціював Ринат Ахметов. На користь цього свідчить те, що більша частина депутатів перейде в його групу. В основному, це будуть ті, хто представляє промисловців Донецька і Дніпра. Зокрема, до групи увійде парламентарій з криворізькими коренями Олександр Вілкул. Також до неї приєднається олігарх Вадим Новинський, якого в 2016 році позбавили депутатської недоторканності через кримінальне розслідування. До групи також, ймовірно, перейдуть Наталія Королевська, її чоловік Юрій Солод, Тетяна Бахтеєва, Юхим Звягільський, брати Добкіни.

Серед можливих лідерів називають Новинського і Вілкула.



Групу Ахметова може очолити "православний" Вадим Новинський

В групу Бойка-Льовочкіна можуть увійти Юрій Мірошніченко, Євген Бакулін, Юлій Іоффе, Юрій Павленко, Михайло Папієв і сестра Льовочкіна Юлія. Під крилом Львочкіна також, швидше за все, опиняться парламентарі, які представляють інтереси кума Путіна – Віктора Медведчука. Це Нестор Шуфрич, Василь Німченко і Тарас Козак. Також не виключено, що до групи перейдуть окремі депутати з "Відродження", яку контролює ще один відомий олігарх Ігор Коломойський.

Досить цікавий склад, що, з одного боку, доводить, що ця група в своїх діях орієнтуватиметься на Москву. З іншого – набір депутатів дуже строкатий. Приміром, Павленко колись був одним із прибічників Віктора Ющенка і учасником "помаранчевої" революції. З Нестором Шуфричем у Льовочкіна давній конфлікт, через що вони навіть побилися колись. Хоча це було й давно, але, Шуфрич і досі спалахує, як сірник, при першій ліпшій нагоді.



До групи Льовочкіна увійде Шуфрич, який регулярно потрапляє у бійку

Формально ця група, швидше за все, стане прямою спадкоємицею "Опоблоку", яку і надалі очолюватиме Юрій Бойко. При цьому, як вважає Віктор Небоженко, вони будуть намагатися зайняти ліву електоральну нішу, яка сьогодні пуста. Це забутий електорат соціалістів, прогресивних соціалістів Вітренко і компартії.

Їхньою темою буде не просто: "Миру – мир", як того вимагає Кремль. А "давайте ще щось робити з олігархами, мільярдерами, згадаємо про просту людину". Загалом, переведемо на російську мову все те, що говорив Трамп під час виборів. Додамо трохи напівживого Олександра Мороза, комуністів. Бойко спокійно заговорить про інтереси трудящих. І вони зберуть голоси,

– зауважив експерт.

Однак, за словами Олександра Леонова, є один суттєвий нюанс, про який наразі не згадують. Як пишуть ЗМІ, розділення повинно відбутися таким чином, що частина депутатів вийде з фракції і утворить нову групу. Але це можливо в тому випадку, коли буде внутрішня домовленість.

Є прецеденти в нинішньому скликанні Верховної Ради застосування імперативного мандату (позбавлення депутатства за самовільний вихід зі складу фракції). Якщо частина депутатів "Опоблоку", обраних за партійними списками, вийде, інша може ініціювати позбавлення їх мандатів. Це, вочевидь, має зробити партійний з’їзд. Але таке рішення може не відбутися, оскільки в партії обидві групи мають приблизно рівну кількість прихильників. Це може призвести до політичної війни,

– говорить Леонов.

Жорстка конкуренція чи чіткий розрахунок?

Розкол "Опоблоку", на перший погляд, розпорошує голоси колишньої Партії регіонів на півдні і сході України. Це на руку патріотично налаштованим політичним силам і видається можливістю звести нанівець вплив екс-регіоналів. Але, зазначає Олексій Кошель, хоча розкол стався через різні інтереси власників політсили, в сукупності на майбутніх виборах ці дві групи можуть підвищити свої показники.

На думку Олександра Леонова, таке розділення дозволить Ахметову відсторонитися від групи Бойка, яка може потрапити під удар через розслідування правоохоронців щодо її представників. Але на майбутніх виборах ці умовно нові партії будуть конкурувати, оскільки орієнтовані на одну електоральну групу.

Зараз бачимо, що на цьому фланзі працюватимуть кілька політичних проектів. Якщо партія "За життя" Рабіновича-Мураєва грає на настроях більш радикально налаштованого населення, то групи "Опоблоку" конкуруватимуть за одних і тих самих виборців. Це робить майбутній склад парламенту ще більш непередбачуваним,

– вважає політолог.



На полі "Опоблоку" топтатиметься колишній соратник Вадим Рабінович

При цьому Леонов переконаний, що група Ахметова має більше організаційних можливостей для розбудови нової партії і, відповідно, шансів на перемогу.

Група Бойка-Льовочкіна не має прямого виходу на місцеві осередки. Головою штабу у Партії регіонів був Борис Колесніков. І він, так би мовити, мав "адреси, паролі і явки" під час виборчої кампанії. Розрахунок їх у тому, що вони візьмуть більшу частину цього електорату. У них перевага і в організаційних питаннях, і фінансовому плані,

– зазначає Олександр Леонов.

Втім не треба забувати, що у фінансовому плані і в групи Бойка-Льовочкіна теж проблем нема. Один з акціонерів "Опоблоку" олігарх Дмитро Фірташ, який перебуває в Австрії, за словами Віктора Небоженка, має свій вплив.

Фірташ – багата людина, і є спонсором багатьох політичних проектів. Як президентських, так і антипрезидентських. Він дуже ображений на Петра Порошенка,

– говорить експерт.

Тому поки рано робити далекоглядні висновки, оскільки в "Опоблоці", якщо розділення відбудеться, очевидно прорахували майбутні ризики. Однак розкол в партії не зменшує ризик росту радикальних і протестних настроїв на півдні і сході України, причиною яких є не любов до колишніх регіоналів, а незадоволення діями влади. Якщо рівень життя українців буде й далі падати, то "опоблоківці", що разом, що кількома групами, мають непогані шанси на реванш.

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