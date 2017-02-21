Розтрощені квартири і будинки без вікон: євродепутат показала, якою побачила Авдіївку

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс побувала у прифронтовій Авдіївці.

У своєму Twitter євродепутатка поділилась вражаючими фото розбомбленої Авдіївки.

Вона також спілкувалась з місцевими мешканцями, які вранці понеділка вже розповідали, що було 6 обстрілів.

Хармс опублікувала кілька промовистих фото, як рятувальники розбирають завали, які донедавна були чиїмись помешканнями.

Ende Januar kamen hier 22 Familien unter Beschuss.Ab heute wieder Waffenstillstand. In #Avdiivka glaubt keiner dran. pic.twitter.com/OAru669ATt — Rebecca Harms (@RebHarms) 20 лютого 2017 р.

Вранці 20 лютого українські воїни повідомляли про кількагодинний бій під Авдіївкою.

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