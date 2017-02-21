Розтрощені квартири і будинки без вікон: євродепутат показала, якою побачила Авдіївку

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс побувала у прифронтовій Авдіївці.
У своєму Twitter євродепутатка поділилась вражаючими фото розбомбленої Авдіївки.
Вона також спілкувалась з місцевими мешканцями, які вранці понеділка вже розповідали, що було 6 обстрілів.
Хармс опублікувала кілька промовистих фото, як рятувальники розбирають завали, які донедавна були чиїмись помешканнями.
Вранці 20 лютого українські воїни повідомляли про кількагодинний бій під Авдіївкою.
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