У Кремлі неочікувано розкритикували погрози Захарченка

Гучна заява бойовика Захарченка про можливий військовий наступ на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".

На думку Пєскова, заява лідера самопроголошеної "ДНР" була зроблена на емоціях, після "провокацій українських військових".

"Безумовно, такі заяви не в руслі Мінських домовленостей", – зазначив прес-секретар Путіна.

Він додав, що Росія як країна-гарант Мінських угод робила, робить і буде продовжувати робити все можливе для деескалації конфлікту і для виведення його в мирне політико-дипломатичне русло.

Читайте також: Введення воєнного стану в Україні розв'яже руки Путіну, – політолог

Ватажок терористів так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що якщо терористи не віднімуть Донбас "політичним шляхом", то готові вдатись до військового наступу.