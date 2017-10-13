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Саакашвілі звинуватив Державну міграційну службу у бездіяльності

19:21, сьогодні 739
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Getty Images

Колишній очільник Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі переконує, що Державна міграційна служба жодним чином не відреагувала на його заяву щодо політичного притулку в Україні.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції, передають "Українські новини".

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"Вони (Державна міграційна служба – "24") відмовляються на цю заяву реагувати. Минули всі терміни", – наголосив політик.

Крім того, політик нагадав, що готує позов, аби відновити своє громадянство України.

Нагадаємо, на початку жовтня Міхеїл Саакашвілі звернувся до Державної міграційної служби із проханням надати йому додатковий захист і політичний притулок.

Теги: Новини України Новини політики Іммігранти Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство
Джерело: 24 Канал
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